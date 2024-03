Ex-presidente de Honduras enfrenta a hora da verdade em seu julgamento em Nova York

Para o promotor Jacob H. Gutwillig, não há dúvida de que o ex-presidente "é um narcotraficante" e "é culpado para além da dúvida razoável".

Segundo a Promotoria, ele recebeu milhões de dólares em propinas de chefões do narcotráfico, entre eles do cartel de Sinaloa de Joaquín 'Chapo' Guzmán - condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos -, em troca de protegê-los da extradição e oferecer segurança com ajuda de militares, polícia e justiça a suas mercadorias valiosas procedentes da Colômbia, tendo como destino final o mercado americano.

Durante seu mandato, Honduras se tornou uma "super autopista" para a cocaína colombiana, segundo a Promotoria, que assegura que entre 2004 e 2022, a rede que apoiou Hernández introduziu mais de 500 toneladas de cocaína aos Estados Unidos.

San Pedro Sula, capital econômica no norte do país, que em 2013 era uma das cidades mais violentas do mundo, se tornou um centro nevrálgico das drogas antes de seguirem para a Guatemala e o México, segundo a agência contra as drogas americana, a DEA.

- Duas caras -

A estratégia da defesa, como na maioria dos julgamentos deste tipo, é pôr em dúvida as declarações das testemunhas - a maioria narcotraficantes que querem reduzir suas penas com sua colaboração - e apontar para a falta de provas de suas acusações.