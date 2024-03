Fanáticos de seita contra CIA e FBI são condenados à prisão perpétua

Quatro pessoas que administravam um complexo fortemente protegido e aguardavam a ressurreição de uma criança sequestrada que eles pensavam que poderia ajudá-los a livrar o mundo da CIA, do FBI e do Exército dos Estados Unidos foram condenadas à prisão perpétua por um juiz americano na quarta-feira.

Em uma audiência no ano passado, as autoridades descobriram que, em dezembro de 2017, o grupo de adultos sequestrou um menino de três anos na Geórgia e o levou para um suposto centro de treinamento na zona rural do estado do Novo México, de onde planejavam travar uma guerra contra o que consideravam instituições corruptas.

Uma quinta acusada, Jany Leveille, cidadã haitiana e suposta líder espiritual da seita, foi condenada a 15 anos de prisão após um acordo para admitir a culpa, informou o Departamento de Justiça.