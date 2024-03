Fed 'pode e vai' começar a cortar juros este ano se tendência econômica continuar

Suas declarações sugerem que o banco central começará a reduzir o custo do dinheiro este ano. As taxas de juros de referência são atualmente as mais altas dos últimos 23 anos, situando-se entre 5,25-5,50%.

O Fed aumentou as suas taxas de juros de referência para conter a inflação. As taxas altas tornam o crédito mais caro e desencorajam o consumo e o investimento, reduzindo assim as pressões sobre os preços.

A inflação caiu e converge progressivamente para a meta anual de 2% do banco central americano.

