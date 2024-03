Governador argentino é questionado por 'bukelizar' combate ao tráfico de drogas

De acordo com a Justiça, essa foi a intenção por trás dos tiros disparados no ano passado contra o estabelecimento comercial do sogro do astro do futebol Lionel Messi nessa cidade.

Esses "tiroteios" alteram a vida cotidiana das áreas mais desprotegidas de Rosário, onde prédios luxuosos contrastam com 175 assentamentos precários que carecem de serviços básicos.

"Até alguns anos atrás, este era um bairro tranquilo, agora não se pode sair à rua depois das 20 horas", contou Sonia, uma dona de casa de 57 anos que não quis dar seu sobrenome por medo.

Ela mora no bairro Tablada, a poucos metros de um "bunker", como são chamadas as residências dedicadas à venda de drogas a varejo, que está sendo demolido por decisão do Ministério da Segurança.

"O governo começou com uma lógica muito preocupante, que eu chamo de 'bukelização', porque a única coisa significativa que está fazendo (...) são cenas midiáticas", afirmou à AFP Enrique Font, professor de Criminologia da Universidade de Rosário.

"É contraproducente, porque o fenômeno que está sendo enfrentado é uma violência muito rústica e identitária. O pior que se pode fazer pelo Estado é alimentar essa identidade, usando-os politicamente, mostrando-os, porque a violência identitária quer esse reconhecimento", explicou o especialista, criticando que sejam fotografadas e filmadas as revistas e transferências.