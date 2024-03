Governo do Haiti prorroga estado de exceção em Porto Príncipe por um mês

O governo do Haiti prorrogou por um mês, nesta quinta-feira (7), o estado de exceção no departamento a que pertence a capital, Porto Príncipe, abalada pela violência de gangues.

A medida, publicada no Diário Oficial do pequeno país caribenho, foi confirmada à AFP por uma fonte do governo, que especificou que "o toque de recolher será aplicado de acordo com as necessidades" das autoridades.

Gangues armadas controlam grande parte de Porto Príncipe e estão engajadas em uma luta violenta contra a administração do primeiro-ministro Ariel Henry, cuja renúncia exigem.