Israel acusa África do Sul de explorar Corte Internacional de Justiça

"A África do Sul segue atuando como o braço legal do Hamas em uma tentativa de minar o direito inerente de Israel de se defender, defender seus cidadãos, e libertar todos os reféns", declarou em um comunicado o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lior Haiat.

O país africano já havia acionado a CIJ antes alegando que a ofensiva em Gaza violava a Convenção sobre Genocídio da ONU, e depois para tentar evitar que Israel lançasse uma operação militar em Rafah, onde estão centenas de milhares de refugiados palestinos.

No recurso apresentado na quarta-feira, a África do Sul argumentou que sua solicitação poderia ser "a última oportunidade deste tribunal para salvar o povo palestino em Gaza que já está morrendo de fome e que agora está 'a um passo' da inanição", citando o Escritório da ONU de Coordenação de Assuntos Humanitários.

