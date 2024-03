Israel devolve a autoridades palestinas dezenas de corpos exumados em Gaza

O governo do território palestino afirma que as tropas israelenses exumaram "centenas" de cadáveres desde o início de sua operação militar, lançada em resposta ao ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro.

Jornalistas da AFP na região viram corpos sendo enterrados após terem sido, segundo as autoridades do Hamas em Gaza, exumados pelas tropas israelenses em novembro, dezembro e janeiro.

