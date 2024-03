Lei de anistia para independentistas catalães avança no Congresso espanhol

Uma primeira versão do projeto de lei foi rejeitada em 30 de janeiro no Congresso dos Deputados, paradoxalmente, pelos votos contrários do partido Juntos pela Catalunha (Junts per Catalunya), do ex-presidente catalão Carles Puigdemont, que considerou que o projeto não ia longe o suficiente.

O Comitê de Justiça do Congresso aprovou nesta quinta-feira o novo texto apresentado pelo Partido Socialista, Junts e Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), o outro partido catalão pró-independência.

O plenário terá que votar novamente o projeto de lei em uma data a ser definida, provavelmente na próxima semana.

Se o Congresso der seu sinal verde, a lei passa para o Senado, onde a maioria de direita, que considera a medida inconstitucional, prometeu adiar sua aprovação o máximo possível.

O acordo sobre o novo texto foi anunciado na noite de quarta-feira pelo partido de Pedro Sánchez e pelos independentistas.

A lei abrangerá "todas as pessoas ligadas ao processo de independência" e estará "totalmente de acordo com a Constituição, a lei e a jurisprudência europeia", garantiram em uma declaração conjunta.