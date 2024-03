Leverkusen marca no fim e arranca empate com Qarabag na Liga Europa

O Bayer Leverkusen, líder isolado do Campeonato Alemão, arrancou um empate em 2 a 2 com o Qarabag nesta quinta-feira (7), no Azerbaijão, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

O franco-argelino Yassine Benzia (26') e o brasileiro Juninho (45'+2) colocaram o time da casa em vantagem, mas o Leverkusen reagiu para evitar sua primeira derrota na temporada marcando com Florian Wirtz (70') e o tcheco Patrik Schick (90'+2).

Graças a este último gol nos acréscimos, o time do técnico Xabi Alonso conseguiu manter uma invencibilidade de 35 jogos (somando todas as competições), com um retrospecto de 30 vitórias e cinco empates, um recorde para um clube da Alemanha.