Negociações para trégua em Gaza 'não estão arruinadas', diz embaixador dos EUA em Israel

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Jack Lew, afirmou nesta quinta-feira (7) que as negociações sobre uma trégua em Gaza "não estão arruinadas", depois que a delegação do movimento palestino Hamas deixou o Cairo, onde mediadores internacionais mantêm negociações desde domingo.

"As divergências estão diminuindo. Ainda não há acordo. Todos estão olhando para o Ramadã, que se aproxima. Não posso dizer que (as negociações) serão bem-sucedidas, mas ainda não foram arruinadas", disse o diplomata americano, cujo país, juntamente com o Egito e o Catar, estão mediando para alcançar uma trégua.

Um alto comandante do Hamas anunciou nesta quinta-feira que a delegação do movimento islamista deixou o Egito, para onde se deslocou no fim de semana para participar das negociações de trégua, das quais Israel não participou.