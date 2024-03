Nova lei que regula gigantes digitais entra em vigor na UE

No comunicado, o comissário europeu de Mercado Interno, Therry Breton, afirmou que o dia representa um "ponto de virada para o espaço digital europeu".

Para Bram Vranken, pesquisador do Corporate Europe Observatory, "fazer com que as grandes empresas tecnológicas cumpram estas novas regras será uma tarefa enorme".

Oito anos depois da lei de proteção de dados, "a UE ainda luta para que o Facebook respeite a privacidade de milhões de pessoas na Europa", observou o especialista.

Em 2023, Bruxelas impôs uma multa de 1,2 bilhão de euros (cerca de 6,29 bilhões de reais na época) à Meta por violações da privacidade de dados.

Neste cenário, analistas reconhecem que pode não ser realista esperar o cumprimento total e imediato.

"Veremos algum cumprimento, cumprimento total por parte de algumas empresas. Mas acredito que haverá casos de não cumprimento", disse a vice-presidente da Comissão, Margrethe Vestager, acrescentando que o bloco não hesitará em utilizar as medidas mais duras previstas na lei.