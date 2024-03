Panamá suspende MSF após denúncia de aumento dos estupros de migrantes

- Brutalidade -

No último dia 29, a MSF alertou para o aumento dos estupros e "da brutalidade" de que são alvo muitos migrantes que cruzam a selva inóspita de Darién, na fronteira com a Colômbia. Em apenas uma semana de fevereiro, as equipes de saúde da ONG atenderam 113 migrantes, entre eles nove menores, que haviam sofrido agressões sexuais naquela região. Em janeiro, foram 120 casos, segundo a ONG.

Em 2023, um recorde de mais de 520 mil pessoas cruzaram a selva, das quais cerca de 120 mil eram menores de idade, segundo o governo do Panamá. Em dois meses de 2024, mais de 72 mil pessoas atravessaram a selva, um número que supera as 50 mil que o fizeram no mesmo período do ano anterior.

Quase dois terços destes migrantes são venezuelanos, seguidos de equatorianos, haitianos, colombianos e chineses.

- Retorno -

A Médicos sem Fronteiras "tem grande preocupação com as consequências dessa suspensão para a população migrante", apontou a ONG, segundo a qual suas equipes prestam mensalmente atendimento físico e psicológico a quase 5 mil pessoas, com ênfase nas sobreviventes de violência sexual.