Parlamento britânico volta a debater plano para expulsar migrantes para Ruanda

O projeto de lei do governo britânico para expulsar migrantes para Ruanda voltará à Câmara dos Comuns em 18 de março, de acordo com um anúncio oficial, depois de os Lordes terem proposto alterações ao plano controverso.

O governo conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak, que prometeu deter a chegada de migrantes irregulares que atravessam o Canal da Mancha, sofreu esta semana dez reveses, com as respectivas propostas de alteração, neste texto, na Câmara dos Lordes do Parlamento britânico.

O texto encontra-se atualmente em uma fase de "pingue-pongue", em que é provável que passe de uma câmara para a outra até que haja um acordo no Parlamento.