Petróleo fecha estável mas oferta preocupa mercado

Os preços do petróleo fecharam com resultados mistos, mas próximos da estabilidade, nesta quinta-feira (7), em um mercado menos preocupado com a demanda do que com uma oferta potencialmente excessiva.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou estável, em 82,96 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para abril cedeu 0,25%, a 78,93 dólares.