Presidente mexicano descarta processar manifestantes após incursão no Palácio Nacional

Durante sua coletiva de imprensa nesta quinta-feira, López Obrador informou que não houve prisões e nenhuma investigação seria realizada.

"Pedi respeitosamente ao Ministério Público que não realizasse nenhuma investigação", disse ele.

No entanto, afirmou que se forem identificados possíveis autores por meio das imagens que circulam, iria informar ao órgão.

López Obrador reiterou que está disposto a receber os familiares dos estudantes desaparecidos dentro de aproximadamente vinte dias, mas sem a presença de advogados e ativistas que os assessoram.

"Quero falar com eles, quero que me ouçam e que eu lhes informe como está a investigação e que não podem ficar reféns destes advogados que não agem com retidão", disse.

Para reparar os danos da incursão ao Palácio Nacional, o presidente pediu a colaboração dos funcionários. "Os servidores públicos vão cooperar para consertar a porta", explicou o presidente.