Primeira mulher astronauta árabe formada na Nasa está pronta para ir à Lua

Como seus ancestrais já haviam feito, Nora AlMatrooshi também estudou as estrelas e desde criança sonha viajar para a Lua. Nesta semana, ela se tornou a primeira mulher astronauta árabe graduada em um programa da Nasa e está pronta para realizar esse sonho.

Nascida em 1993 em Sharjah, Emirados Árabes Unidos, conta que na escola, durante uma aula onde se falava do espaço, a professora simulou uma viagem à Lua. Montou um tenda na sala de aula como uma nave espacial onde os alunos entraram e voaram. Depois, tiveram que sair para uma caminhada na Lua.

"Vimos que ela havia apagado as luzes de nossa sala de aula e coberto tudo com um pano cinza. E ela estava nos dizendo que estávamos na superfície da lua. Esse dia me marcou", conta à AFP, vestida com seu traje azul de astronauta, que leva seu nome e a bandeira de seu país.