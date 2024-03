Programa utiliza drones para impulsionar mudança social na Índia rural

Mas para ela, a nova ocupação é muito mais que "uma fonte de receitas".

"Me sinto muito orgulhosa quando alguém me chama de piloto. Nunca sentei em um avião, mas me sinto como se estivesse voando em um agora", afirma.

- Voar mais alto -

Yadav faz parte do primeiro grupo de 300 mulheres treinadas pela Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), a principal fabricante de fertilizantes químicos do país.

As mulheres participantes recebem de presente um drone de 30 kg e um veículo movido a bateria para transportá-lo.

Outras empresas de fertilizantes aderiram ao programa que visa treinar 15.000 "irmãs drones" no país.