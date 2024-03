Real Madrid recebe Celta no retorno de Rafa Benítez ao Bernabéu

O Real Madrid recebe o Celta no próximo domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, com o objetivo de manter sua vantagem na liderança da competição.

O empate em 2 a 2 com o Valencia no último fim de semana impediu o time merengue de abrir nove pontos sobre o Girona (2º), que na rodada passada foi derrotado pelo Mallorca.

O jogo contra o Celta marcará o retorno de Rafa Benítez, à frente do time de Vigo e que foi técnico merengue entre 2015 e 2016, ao Santiago Bernabéu.