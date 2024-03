Reino Unido fornecerá mais de 10 mil drones à Ucrânia

Entre eles, drones FPV ("First person view" em inglês, ou seja, "pilotagem em imersão"), graças aos quais seu piloto, dotado de um capacete de realidade virtual, pode ver as imagens do terreno ao vivo como se estivesse a bordo.

O Reino Unido havia anunciado em meados de fevereiro que criaria com a Letônia uma coalizão encarregada de organizar a produção e o fornecimento à Ucrânia de milhares de drones "em grande escala e a preços acessíveis".

Londres afirma que se comprometeu a mobilizar 7 bilhões de libras (R$ 43,7 bilhões) para apoiar militarmente a Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

O Reino Unido entregou tanques Challenger 2, mísseis Storm Shadow, mísseis antitanque e centenas de veículos blindados.

O Exército britânico também formou dezenas de milhares de soldados ucranianos em seu território, incluindo futuros pilotos capazes de pilotar aviões F16.

