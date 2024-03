Rússia afirma ter matado 'terroristas' do EI que preparavam ataque a uma sinagoga

"Durante a sua detenção, os terroristas ofereceram resistência armada aos agentes russos do FSB e foram neutralizados com fogo de retaliação", afirmaram os serviços de segurança.

O FSB indicou que foram apreendidas "armas de fogo, munições e componentes para fabricação de artefato explosivo artesanal".

No domingo, as autoridades russas já haviam anunciado que tinham matado seis supostos combatentes do EI na Inguchétia (sul), uma pequena república de maioria muçulmana no Cáucaso.

A influência do EI continua limitada na Rússia, embora tenha havido alguns ataques nos últimos anos, especialmente nas repúblicas do Cáucaso, de maioria muçulmana, como a Chechênia, a Inguchétia e o Daguestão.

