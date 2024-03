Rússia convoca embaixadora americana por 'tentativas de interferência'

A Rússia convocou nesta quinta-feira a embaixadora dos Estados Unidos, Lynne Tracy, para denunciar o que Moscou considera "tentativas de interferência" de ONGs americanas em questões internas, uma semana antes das eleições presidenciais.

Durante a reunião com a representante, "destacamos em particular que as tentativas de interferência nos assuntos internos da Rússia [...] serão reprimidas com veemência", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

