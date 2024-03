Suécia entra na Otan após dois anos de espera e em pleno conflito na Ucrânia

Kristersson descreveu a entrada de seu país na Otan, formada na Guerra Fria para enfrentar a então União Soviética, como "uma vitória para a liberdade".

A Suécia lançou sua candidatura para integrar a aliança em maio de 2022, após a invasão russa da Ucrânia. Fez isso ao mesmo tempo que a Finlândia, que foi admitida em abril de 2023.

A adesão foi comemorada pelo presidente americano, Joe Biden.

"Quando (o presidente russo, Vladimir) Putin lançou sua guerra brutal de agressão contra o povo da Ucrânia, pensou que poderia fragilizar a Europa e dividir a Otan. Com a entrada da Suécia hoje, a Otan se torna mais unida, mais dinâmica e mais forte do que nunca", reagiu Biden em um comunicado.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, também comemorou a notícia. "Hoje é importante destacar que mais um país na Europa ficou mais protegido do mal russo", afirmou.

As forças armadas suecas contam com 50.000 soldados, dos quais cerca de metade são reservistas. Kristersson declarou em janeiro que seu país está disposto a fornecer tropas para as forças da Otan na Letônia.