Tanque de Israel provavelmente usou metralhadora contra jornalistas no Líbano (relatório)

Um tanque israelense, cujos disparos de obus mataram um jornalista no Líbano em outubro e feriram outras seis pessoas, incluindo duas da AFP, provavelmente abriu fogo contra eles com uma metralhadora, de acordo com um relatório de especialistas publicado nesta quinta-feira (7).

O ataque, ocorrido em 13 de outubro no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, matou instantaneamente Issam Abdallah, um jornalista de 37 anos da agência de notícias Reuters.

Outras seis pessoas - dois jornalistas da Reuters, dois da Al Jazeera e dois da Agence France-Presse - ficaram feridas. Uma delas, a fotógrafa da AFP Christina Assi, de 28 anos, teve que amputar a perna.