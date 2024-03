Tribunal anula condenações de Nuzman e Cabral por corrupção na escolha do Rio para Jogos de 2016

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), no Rio de Janeiro, anulou as condenações do ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Carlos Arthur Nuzman e do ex-governador Sérgio Cabral por corrupção no processo de escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016.

Os juízes consideraram que o magistrado que ditou as sentenças em primeira instância, em 2021, não tinha competência para julgar o caso, que agora deve ser assumido por outra corte, informou o TRF2 nesta quinta-feira (7).

Nuzman, presidente do COB entre 1995 e 2017, e Cabral, governador do estado do Rio entre 2007 e 2014, foram considerados responsáveis pelos atos de corrupção que garantiram a escolha da capital fluminense como sede olímpica.