Tribunal de Montenegro aceita pedido sul-coreano para extraditar o fundador da criptomoeda Terra

Do Kwon, cujo nome verdadeiro é Kwon Do Hyung, foi preso em março de 2023 e em junho foi condenado por um tribunal montenegrino a quatro meses de prisão por falsificação de documentos, uma vez que no momento da sua detenção estava com um passaporte falso.

A Terra foi apresentada como uma criptomoeda estável e menos volátil do que uma criptomoeda clássica como o bitcoin, cujo preço oscila.

mbs-cbo/bds/mab/mb/aa/dd

© Agence France-Presse