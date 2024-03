Unesco alerta que IA generativa propaga preconceitos sexistas

Os modelos de linguagem grande da Meta e da OpenAI, que servem de base para suas ferramentas de inteligência artificial generativa, propagam preconceitos sexistas, alerta um estudo publicado pela Unesco nesta quinta-feira(7), um dia antes do Dia Internacional da Mulher.

Os modelos GPT 2 e GPT 3.5 da OpenAI, este último incorporado à versão gratuita do ChatGPT, assim como o Llama 2, do seu concorrente Meta, revelam "provas inequívocas de preconceito contra as mulheres", indicou a agência da ONU em comunicado.

"As discriminações do mundo real refletem-se na esfera digital e também são amplificadas" nestas ferramentas, destacou Tawfik Jelassi, vice-diretor-geral da Unesco para a comunicação e informação.