Agente britânico infiltrado no IRA causou mais mortes do que salvou vidas, diz relatório

O autor acrescenta que "sem nenhuma dúvida" houve ocasiões nas quais "Stakeknife" "atuou fora de suas atribuições e fez coisas que não devia ter feito".

Os especialistas do "Kenova Victim Focus Group" (VFG), grupo independente encarregado de monitorar o respeito aos direitos das vítimas, qualificaram as conclusões do relatório como uma "etapa importante".

spe/ctx/psr/eg/dd

© Agence France-Presse