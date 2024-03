Ataque ucraniano deixa dois mortos em região na fronteira com a Rússia

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida nesta sexta-feira (8), em um ataque ucraniano com drones contra uma vila russa na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, informou o governador regional.

"Os arredores da vila de Rozhdestvenska, no distrito de Grayvoron, foram atacados pelas Forças Armadas ucranianas com três drones kamikazes. As explosões deixaram dois mortos e um gravemente ferido", declarou Viacheslav Gladkov no Telegram.

Há meses, o região de Belgorod e outras que fazem fronteira com a Ucrânia são alvo de ofensivas quase diariamente.