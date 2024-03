Barcelona sofre, mas vence Mallorca e sobe para 2º no Espanhol

Sem brilhar e sofrendo mais do que o esperado, o Barcelona venceu o Mallorca em casa por 1 a 0 nesta sexta-feira (8), na abertura da 28ª rodada do Campeonato Espanhol, e subiu para a segunda posição na tabela.

O único gol da partida foi marcado pelo jovem Lamine Yamal, que acertou belo chute cruzado no ângulo (72').

Até então, tudo vinha dando errado para o Barça, especialmente com o pênalti desperdiçado por Ilkay Gündogan (24') e a substituição por lesão do atacante brasileiro Raphinha (36'). O time inclusive foi vaiado pela própria torcida, insatisfeita com o que via no campo.