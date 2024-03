Biden destaca direitos reprodutivos em seu discurso anual

O presidente americano, Joe Biden, defendeu firmemente os direitos reprodutivos em seu discurso anual no Congresso na quinta-feira (7), alertando aos legisladores republicanos antiaborto sobre o "poder das mulheres" e reforçando que esta questão será crucial nas eleições de novembro.

A Casa Branca tem enfatizado a deterioração das liberdades reprodutivas há quase dois anos, desde que a Suprema Corte americana, dominada por conservadores, revogou a histórica decisão Roe vs. Wade, de 1973, que reconhecia o direito federal ao aborto.

Os direitos reprodutivos foram destacados durante o discurso de Biden sobre o Estado da União, uma vez que o tema mobilizou as bases do partido. Diversas mulheres que tiveram suas vidas afetadas pela política restritiva de cuidados reprodutivos participaram do evento como convidadas.