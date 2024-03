Biden diz que cessar-fogo em Gaza antes do ramadã 'parece difícil'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu nesta sexta-feira (8) que seria "difícil" conseguir um cessar-fogo entre Israel e Hamas antes do mês sagrado muçulmano do ramadã.

"Parece difícil", disse Biden aos repórteres quando foi perguntado se seria possível alcançar um acordo para deter o conflito de cinco meses de duração antes do ramadã, que está previsto que comece neste domingo, dependendo da aparição da Lua.

Biden acrescentou que lhe preocupa a possibilidade de ocorrerem atos violentos na Jerusalém Oriental anexada por Israel com a proximidade do ramadã. No início desta semana, ele já havia feito uma advertência similar.