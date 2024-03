'Caso Horner' ofusca Dia da Mulher na Fórmula 1

Num dia em que as mulheres deveriam estar no centro das atenções na Fórmula 1, o 'caso Horner', no qual uma funcionária da Red Bull foi suspensa, é o que continua ocupando as manchetes.

Coincidindo com o Dia Internacional da Mulher, esta sexta-feira (8) marca o início da segunda temporada da competição 100% feminina F1 Academy, no circuito de Jidá, que será palco do Grande Prêmio da Arábia Saudita no sábado.

Tudo faz parte de um esforço para atrair mais mulheres para a Fórmula 1 e encontrar sucessoras para Maria Teresa de Filippis, que disputou cinco corridas no final dos anos 1950, e Lella Lombardi, segunda e última mulher a pilotar na categoria, na Áustria, em 1976.