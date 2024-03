Cerca de 70 países concordam em revisar modelos de construção face a mudança climática

O objetivo é zerar as emissões de gás carbônico na indústria de construção civil, responsável por grandes lançamentos de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aumento das temperaturas globais.

Busca-se, também, aumentar a resistência destes edifícios diante de tempestades, inundações e das ondas de calor, sobretudo em países mais vulneráveis do sul.

A construção é um setor "onde as emissões mundiais de gases de efeito estufa continuam aumentando" e "não vão por um bom caminho para alcançar a descarbonização até 2050" e respeitar o Acordo de Paris sobre o clima de 2015 (COP21), segundo a declaração.

A ONU estima o dobro dos edifícios construídos no mundo de hoje até 2060, bem como o consumo de quase duas vezes a quantidade de matérias-primas utilizadas, a maioria das quais é dedicada às construções.

Atualmente, o setor é responsável por 21% das emissões mundiais de gases do efeito estufa e de 37% dos lançamentos de gás carbônico associados à energia. Também representa 34% da demanda energética e capta metade do consumo mundial de matérias-primas, de acordo com o documento.

Além disso, as demolições e renovações geram 100 bilhões de toneladas de resíduos anualmente, a maioria dos quais não são reutilizados, e 35% terminam em áreas onde são enterrados.