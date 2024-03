Com apendicite, Carlos Sainz está fora do GP da Arábia Saudita

Sainz participou das duas primeiras sessões de treinos livres na quinta-feira, completando um total de 50 voltas no circuito de rua de Jidá e terminando em sexto e sétimo, respectivamente.

"Dia muito difícil para mim, não estou totalmente recuperado da indisposição que tive na cama nas últimas 24 horas. Pelo menos consegui ir ao circuito e aproveitar ao máximo o tempo na pista. Espero estar recuperado amanhã para ir ao limite", publicou o espanhol em suas redes sociais na quinta-feira.

No sábado passado, no Bahrein, Sainz começou a temporada subindo no pódio na terceira colocação, atrás de Max Verstappen e Sergio Pérez. Em 2023, o espanhol venceu o GP de Singapura, a única corrida do ano que não terminou com vitória de um piloto da Red Bull.

