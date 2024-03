Conselho de Segurança da ONU pede cessar-fogo no Sudão

O Sudão, o segundo país menos desenvolvido do mundo segundo a ONU, é sacudido por um conflito que eclodiu em abril de 2023 entre o exército e um grupo paramilitar e provocou um colapso humanitário.

Mais de metade dos 25 milhões de habitantes do país africano precisa de ajuda e proteção.

O conflito já deixou milhares de mortos, entre eles até 15.000 em uma única cidade, Darfur, segundo especialistas da ONU, e deslocou milhões desde abril passado.

No campo de deslocados de Zamzam, um dos maiores do país, com 300.000 a 500.000 acolhidos, uma criança morre a cada duas horas, alertou a organização Médicos sem Fronteiras me fevereiro.

A ONU disse que são necessários 2,7 bilhões de dólares (R$ 13,4 bilhões) este ano para auxiliar 14,7 milhões de pessoas necessitadas no país.

Além disso, sua agência para os refugiados Acnur pediu outros U$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões) para ajudar quem deixou o país.