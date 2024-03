Em grande fase, Thiago Motta faz história no Bologna e atrai interesse de grandes

Mas além das estatísticas, o que empolga os torcedores é a proposta de jogo de Thiago Motta, num esquema 4-1-4-1 muito ofensivo, que prioriza a posse de bola e a verticalidade.

"O Bologna é uma equipe realmente bonita de se ver e tenho certeza de que os jogadores gostam de jogar assim. Dá para ver a marca do treinador", escreveu o lendário técnico do Milan Arrigo Sacchi em sua coluna publicada na quinta-feira no jornal La Gazzetta dello Sport.

"Ele [Motta] quer vencer com um jogo prático para a equipe e não através dos erros dos adversários ou da contribuição de apenas um dos seus jogadores", acrescentou Sacchi.

Considerado o maior destaque da nova geração de treinadores italianos, o técnico do Brighton, Roberto De Zerbi, também não poupa elogios a Motta: "Ele traz algo único no futebol italiano. Eu analiso o que ele faz, vejo os jogos do Bologna porque tenho curiosidade".

- "Guerreiros em campo" -

Thiago Motta, que nasceu no Brasil e defendeu a seleção italiana quando jogador, assumiu o Bologna em setembro de 2022.