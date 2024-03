Esquerda salvadorenha tenta sobreviver ao rolo compressor Nayib Bukele

Os dois ex-presidentes salvadorenhos da FMLN, Mauricio Funes (2009-2014) e Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), fugiram do país para evitar julgamentos por corrupção, e se estabeleceram na Nicarágua, onde o presidente Daniel Ortega lhes deu a nacionalidade nicaraguense.

A imagem da Arena também foi afetada depois da prisão dos ex-presidentes Francisco Flores (1999-2004), já falecido, e Elías Antonio Saca (2004-2009) pelo desvio de mais de 315 milhões de dólares (R$ 1,56 bilhão). Outro ex-presidente da Arena, Alfredo Cristiani (1989-1994), também foi acusado de corrupção.

- Dissolução ou renovação? -

O líder da Arena, Carlos García Saade, admite que seu partido vive "momentos difíceis" e que empresários proeminentes que eram doadores lhe deram as costas. "Boa parte dos grupos econômicos está com a Arena, está com o presidente" Bukele, explicou à AFP Ramón Villalta, diretor da ONG Iniciativa Social para a Democracia.

O pesquisador universitário Carlos Carcach acredita que tanto a Arena quanto a FMLN devem dar certos passos se quiserem voltar a se sintonizar com os eleitores. "No caso da Arena, eu sugeriria o desaparecimento do partido e a criação de um partido novo, de viés não mais de ultradireita, mas liberal", disse Carcach à AFP.

Sobre a FMLN, o pesquisador não recomenda a sua dissolução. "Não acredito que a Frente deva ser despojada de sua marca, é mais sobre dar uma guinada para um partido de viés social-democrata. Tem muita gente que se sentiria confortável com uma proposta de centro-esquerda", resumiu.