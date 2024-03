EUA consolidou mercado de trabalho em fevereiro, apesar de aumento do desemprego

Os dados de dezembro também foram superestimados.

Analistas esperavam a criação de 198 mil vagas em fevereiro, bem como uma taxa de desemprego estabilizada em 3,7%, segundo o Market Watch.

As revisões mostram "um crescimento do emprego menos forte do que o esperado anteriormente. No entanto, a economia continua criando postos de trabalho a um ritmo acelerado", comentou Rubeela Farooqi, economista-chefe da High Frequency Economics.

Quanto aos salários, "moderaram após um ganho desproporcional no início do ano", ressaltou, o que deve ser visto como um sinal positivo pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), que busca desacelerar a inflação de forma sustentável.

Após elevar as taxas de juros para frear o consumo e aliviar a pressão sobre os preços, o Fed planeja reduzi-las nos próximos meses, o que tornará o crédito mais acessível para as famílias e as empresas.

A inflação "diminuiu consideravelmente", e "sem um aumento significativo do desemprego", comemorou na quarta-feira o presidente do banco central americano, Jerome Powell.