EUA criou 275.000 novos postos de trabalho e desemprego subiu ligeiramente

Embora os analistas acreditassem que os Estados Unidos pudessem entrar em recessão no ano passado, a economia desafiou essas expectativas e um mercado trabalhista surpreendentemente resistente ajudou a respaldar o crescimento.

Uma "pouso suave" da economia seria uma notícia positiva para Biden, que tentará a reeleição em novembro.

Em outro sinal alentador de que a economia está esfriando, o crescimento dos salários diminuiu ligeiramente, de 0,5% de janeiro para 0,1% em fevereiro.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, os salários médios por hora aumentaram 4,3%, pouco abaixo do crescimento registrado em janeiro, segundo os dados do Departamento de Trabalho.

bys/md/dg/mar/nn/dd/yr

© Agence France-Presse