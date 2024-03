Ex-presidente de Honduras é declarado culpado de narcotráfico pela Justiça dos EUA

O promotor Jacob H. Gutwillig lembrou o júri que o acusado tinha um discurso duplo: em público, promovia leis contra o narcotráfico e as extradições de traficantes aos Estados Unidos, reunindo-se com funcionários e autoridades americanos, mas "nada disso desfaz o que o acusado realizou por trás da porta".

"É um narcotraficante", afirmou.

- Benefício próprio -

O ex-presidente "teve todas as oportunidades para ser uma força do bem em Honduras, mas escolheu abusar do poder e do país para seu próprio benefício", lamentou o promotor Damian Williams, em um comunicado emitido após a decisão.

JOH, acrônimo pelo qual é conhecido em seu país, seguirá assim os passos de seu irmão Tony Hernández e de Geovanny Fuentes, estreito colaborador deste, que cumprem prisão perpétua nos Estados Unidos. Outros condenados pelos mesmos crimes são Fabio Lobo, filho do ex-presidente Porfirio Lobo (2010-2014), e o deputado Fredy Renán Nájera.

Segundo a Promotoria, Hernández participou e protegeu, entre 2004 e 2022 - quando era deputado, presidente do Congresso e depois presidente da República -, uma rede que enviou mais de 500 toneladas de cocaína aos Estados Unidos.