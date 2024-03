Grande Barreira de Coral da Austrália sofre processo de deterioração em massa

Diante desse estresse térmico, os corais expulsam as algas que vivem em seus tecidos, o que leva à perda de suas cores vibrantes.

As temperaturas do oceano na área da Grande Barreira têm se aproximado de seus máximos históricos nas últimas semanas, segundo dados oficiais.

Richard Leck, diretor para oceanos na Austrália do 'World Wildlife Fund' (WWF, Fundo Mundial para a Natureza) alertou para a probabilidade de morte de grandes quantidades de corais caso as temperaturas do mar não esfriem rapidamente nas próximas semanas.

"O processo de branqueamento está acontecendo em uma área onde os corais não haviam sido expostos anteriormente a temperaturas extremas", explicou.

A mudança climáticas gera uma "pressão enorme" sobre a Grande Barreira.

Algumas espécies de corais provaram ser muito resistentes e podem entrar em recuperação com a queda da temperatura da água.