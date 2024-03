Homens armados sequestram mais de 200 alunos de escola no noroeste da Nigéria

Homens armados sequestraram mais de 200 alunos em um ataque contra uma escola no noroeste da Nigéria, informaram um professor e um morador da região, em um dos maiores crimes do tipo registrado em dois anos no país do oeste da África.

Os sequestros em massa para obtenção de resgate econômico são frequentes na Nigéria, o país mais populoso de África, em particular contra centros de ensino, embora os ataques tenham registrado uma queda nos últimos anos.

As autoridades do estado de Kaduna confirmaram que ataque aconteceu na quinta-feira (7) na escola Kuriga, mas não informaram o número de reféns, que ainda estão sendo contabilizados.