Homens armados sequestram mais de 280 alunos de escola no noroeste da Nigéria

Um professor da escola, Sani Abdullahi, disse que alguns funcionários e alunos conseguiram escapar enquanto os criminosos atiraram para o alto.

"Na escola de Ensino Médio de Kuriga há 187 desaparecidos, enquanto na escola do Ensino Fundamental 125 crianças desapareceram, mas 25 retornaram", disse.

Um morador da região, Muhammad Adam, compartilhou com a AFP um balanço similar.

"Mais de 280 foram sequestrados. Em um primeiro momento, nós pensamos que eram 200, mas após uma contagem detalhada, determinamos que o número de crianças sequestradas supera 280", afirmou.

Até o momento, nem as autoridades locais nem a polícia divulgaram números de pessoas sequestradas.

Nos últimos anos, grupos criminosos atacaram várias escolas na Nigéria, em particular nas zonas rurais do noroeste do país.