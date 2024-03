Irlanda vota para modernizar sua Constituição em relação à mulher e à família

Os irlandeses votam nesta sexta-feira (8) em um referendo para modernizar temas relacionados às mulheres e à família em sua Constituição, redigida em 1937 em um país sob a dogmática da Igreja Católica.

Os colégios eleitorais abriram às 07h locais (04h em Brasília) e as quase 3,5 milhões de pessoas com direito à voto têm até às 22h locais para ir às urnas. Os resultados não serão divulgados antes da noite de sábado.

A primeira pergunta do referendo é sobre a definição de família e propõe ampliá-la para além da base do casamento, incluindo as "relações duradouras", como casais que não se casaram e seus filhos.