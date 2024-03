Israel nega ter jornalistas como alvo após publicação de relatório

O Exército israelense negou, nesta sexta-feira (8), ter jornalistas como alvo, depois que um relatório de especialistas deu novos detalhes sobre um ataque em que um tanque disparou e matou um jornalista e feriu outros seis no Líbano.

As Forças Armadas asseguraram que "não disparam deliberadamente contra civis, incluindo jornalistas", depois que uma investigação da Organização Neerlandesa de Pesquisa Científica Aplicada (TNO) concluiu como "provável" que soldados israelenses tenham aberto fogo contra jornalistas com uma metralhadora, após ter disparado obuses de tanque contra eles.

O ataque, ocorrido em 13 de outubro no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel, matou no ato Issam Abdallah, jornalista da Reuters.