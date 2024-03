Julgamento por tentativa de homicídio de Cristina Kirchner vai começar em junho

Também no ano passado, o advogado de Uliarte, Carlos Telleldín, disse que sua cliente vai depor em julgamento que as pessoas que se aproximavam para hostilizar Kirchner na porta de sua casa foram pagas por funcionários do governo da Cidade de Buenos Aires, a cargo do prefeito opositor de direita Horacio Rodríguez Larreta.

O julgamento contra Fernando Sabag, Brenda Uliarte e Nicolás Carrizo, que estão detidos, será presidido pelos juízes Sabrina Namer, Ignacio Fornari e Adrián Grünberg.

A ex-vice-presidente pediu à justiça, sem sucesso, que sejam investigados supostos vínculos dos detidos com pessoas próximas do ex-presidente Mauricio Macri, e que seja incorporado ao processo.

lm/sa/mar/mvv/am

