Mundo muçulmano se prepara para um ramadã sob a sombra da guerra em Gaza

Estas lanternas tradicionais, chamadas "fanus", são típicas no mês do jejum, um dos cinco pilares do islamismo.

Este ano, em meio a um território devastado pela guerra, estes objetos são o único sinal da aproximação do ramadã, que tem início a partir do primeiro avistamento da lua crescente, no próximo domingo (10) ou na segunda-feira (11).

A morte, a destruição e a ameaça da fome ofuscam todo o resto.

Em vez de consumirem cordeiro e os doces tradicionais em sua casa no norte de Gaza, Nevin e sua família quebrarão o jejum na tenda que compartilham com outros deslocados. Isto se encontrarem algo para comer.

"Não temos nada", conta seu marido, Mohamed Yaser Rayhan, relembrando a "atmosfera maravilhosa" de "vida, alegria, espiritualidade, decorações" do ramadã antes da guerra.

- Jejuar ou não jejuar diante das circunstâncias atuais? -

Relatos sobre moradores de Gaza comendo folhas ou cavalos para sobreviver impressionam Saif Hindawi, um jordaniano de 44 anos.