Papa nomeia especialista em IA para a Pontifícia Academia das Ciências

A Pontifícia Academia das Ciências, fundada em 1603, é um órgão do Vaticano voltado principalmente para a ciência, a tecnologia, a bioética e a epistemologia. Seus membros não são escolhidos por critérios confessionais.

Em dezembro, o papa convidou a comunidade internacional a adotar um tratado vinculante para enquadrar a utilização da IA, e insistiu na importância da ética diante dos "riscos graves" ligados às novas tecnologias.

O Google DeepMind é líder no campo da inteligência artificial, com aplicações comerciais em simulação, comércio online e jogos. Foi o criador do software AlphaGo, que impressionou em 2016 ao derrotar Lee Se-Dol, grande mestre sul-coreano do jogo Go.

cmk/ljm/mab/eg/sag/ic/mvv

© Agence France-Presse