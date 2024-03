Passado, presente e futuro do Tibete nos 65 anos de sua revolta frustrada

Aos 88 anos, o Dalai Lama assegura que ainda tem décadas de vida pela frente. Mas perto do 65º aniversário da revolta frustrada do Tibete, seus seguidores se preparam para um futuro incerto e inevitável sem ele.

Muitos temem que Pequim nomeie o sucessor do líder tibetano para reforçar seu controle nessa região no norte do Himalaia, que durante séculos alternou períodos de independência e de controle chinês.

O gigante asiático considera essa região "parte" de seu país. Suas tropas ocuparam a área nos anos 1950, ou "a libertaram pacificamente", segundo Pequim, que assegura ter levado infraestrutura e educação à sua população.