Planos para criar corredor marítimo de ajuda à Gaza avançam

O conflito começou quando os combatentes do Hamas atacaram o sul de Israel em 7 de outubro e assassinaram 1.160 pessoas, segundo um balanço da AFP baseado nas informações divulgadas pelas autoridades israelenses.

Os islamistas também sequestraram 250 pessoas. Israel calcula que 130 continuam retidas em Gaza, das quais 31 teriam sido mortas.

Os países mediadores - Estados Unidos, Catar e Egito - esperam alcançar um acordo para uma trégua que inclua a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos antes do início do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos, que começa no dia 10 ou 11 de março.

As negociações no Cairo com representantes do Hamas foram suspensas após quatro dias e devem ser retomadas na próxima semana, segundo o canal AlQahera News, próximo do serviço de inteligência egípcio.

As negociações "não acabaram", afirmou o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Jack Lew.

- Rafah, último reduto -

A delegação do movimento islamista deixou a capital egípcia depois que Israel não atendeu suas "exigências mínimas", segundo uma fonte palestina.